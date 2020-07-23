İstanbul ve Eyüpsultan turlarına yoğun ilgi Eyüpsultan Belediyesi'nin, vatandaşlara Eyüpsultan'ın tarihi ve turistik mekanlarıyla İstanbul'da bulunan manevi mekanları tanıtmak için başlattığı semt içi ve semt dışı halk gezileri yoğun ilgi görüyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin, vatandaşlara Eyüpsultan'ın tarihi ve turistik mekanlarıyla İstanbul'da bulunan manevi mekanları tanıtmak için başlattığı semt içi ve semt dışı halk gezileri yoğun ilgi görüyor.

Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri 15 - 20 kişilik gruplar halinde, sosyal mesafeye uygun şekilde düzenlenen halk gezileri, profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Tur öncesi vatandaşların ateşi ölçülerek kontrol ediliyor. Sadece Eyüpsultan ilçesinde ikamet eden vatandaşların katılabildiği "İstanbul Manevi Mekanlar Turu" da üç farklı noktaya düzenleniyor. Gezi araçlarıyla gerçekleşen, Beykoz Yuşa Hz. Kabri, Yeni Çamlıca Cami, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Türbesi ziyaretlerinin yapıldığı semt dışı turlarıyla Eyüpsultanlılar İstanbul'un manevi mekanlarını gezme fırsatı buluyor.

Nişanca turu 2 saate yakın sürüyor

Eyüpsultan Belediyesinin, Eyüpsultan'ın tarihi ve turistik mekanlarını tanıtmak için başlattığı semt içi halk gezileri de devam ediyor. Halk gezileri kapsamında Eyüpsultan Nişanca turu düzenlendi. Eyüpsultan Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nden başlayarak iki saat süren Nişanca gezisinde; Zal Mahmut Paşa Külliyesi, Ebu Derda Türbesi, Cezeri Kasım Camii, Akarçeşme, Çömlekçilere Hamamı, Arpacı Hayrettin Camii ve Kabri, Ethem Baba, Daye Hatun Türbesi, Sertarikzade Tekkesi, Davutağa Camii, Şeyh Murad Efendi Tekkesi, Nişancı Mustafa Paşa Camii, Rami Mehmet Paşa Sıbyan Mektebi, Mihribah Sultan Çeşmesi, Baba Haydar Camii ve Kabri, Beşirağa Medresesi ve Sıbyan Mektebi, İslambey (Şeyhülislam) Tekkesi, Amcazade Hüseyin Paşa Seyir Terası ve Afife Hatun Tekkesi gezildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA