İstanbul ve Düzce, Kovid-19'a karşı aşılamada "mavi kategori"ye geçti - Haberler
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İstanbul ve Düzce, Kovid-19'a karşı aşılamada "mavi kategori"ye geçti

İstanbul ve Düzce, Kovid-19'a karşı aşılamada
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İstanbul ve Düzce'nin "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İstanbul ve Düzce'nin "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.

Koca, Twitter'daki hesabından, "Dün Nevşehir, bugün İstanbul ve Düzce mavi kategorisine geçti. Aşılanma oranımız arttıkça salgının seyri bugün olduğundan daha çok değişecek." ifadesini kullandı.

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AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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