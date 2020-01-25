İstanbul ve diğer illerden arama kurtarma ekipleri Elazığ yolunda

25.01.2020 00:41 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:56

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede arama kurtarma faaliyetlerine destek için farklı illerden ekipler yola çıktı.



Elazığ'da İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale etmeye ilk saatlerden itibaren başladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Maden ve Sivrice'de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir." dendi. Euronews.com'da Görüntüle