İstanbul ve Atina İSTON bankında buluşacak

İSTANBUL (DHA) - 'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis, İSTON'un İstanbul ve Atina için özel olarak ürettiği bankı deneyimledi. Bakoyannis, İmamoğlu'nun, "Firmamıza güveniyoruz. Bir tane hediye yollayacağız. Sonrasını satın alacaksın, ona göreö esprisine, "Sözler verildi, sözler tutuldu. Atina olarak, diyaloga çok açığız" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu ile Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis, Split Belediye Başkanı Ivica Puljak ve Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas, 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanlarını bir araya getiren "B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi"nin ilk gün yorgunluğunu, kurum iştiraki İSTON'un ürettiği özel tasarım bankta attı. İmamoğlu, bankın öyküsünün, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Atina ziyaretine dayandığını belirtti.

İSTON Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay ise, "Başkanımızın Atina ziyaretinde, hem Atina'da hem İstanbul'da kullanılacak yeni tasarım şehir mobilyalarından bahsetmişlerdi. Ondan sonra biz çalışmalara başladık. İSTON tasarımcıları 7 - 8 tane tasarım yaptılar. İki şehre yansıyacak. Başkanlarımızın biraz önce oturduğu tasarım anfi tiyatrodan ilham alan, hem İstanbul'da hem Atina'da halkın kullanımına sunulacak olan yeni bir tasarım, yeni bir üretim. Başkanımızın da söylediği gibi çok beğenilen bir tasarım oldu. Bu üretime son olarak biz İstanbul'da başlayacağız, ondan sonra da Atina ve İstanbul sokakları bu yeni banklarla donatılmış olunacak" diye konuştu.