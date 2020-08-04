İstanbul ve Antalya, dünyanın en iyi destinasyonları arasında
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İstanbul ve Antalya, dünyanın en iyi destinasyonları arasında

OTEL ve seyahat değerlendirme sitesi TripAdvisor'un milyonlarca kullanıcısının oylarıyla belirlenen 'Travellers Choice 2020- Best of the Best' ödüllerinde İstanbul, dünyanın en popüler destinasyonlarında 10'uncu oldu.

İstanbul ve Antalya, dünyanın en iyi destinasyonları arasında
04.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:26

OTEL ve seyahat değerlendirme sitesi TripAdvisor'un milyonlarca kullanıcısının oylarıyla belirlenen 'Travellers Choice 2020- Best of the Best' ödüllerinde İstanbul, dünyanın en popüler destinasyonlarında 10'uncu oldu.

Dünyanın en saygın otel ve seyahat değerlendirme sitelerinden TripAdvisor'un milyonlarca kullanıcısının oyları sonucu belirlenen 'Travellers Choice 2020- Best of the Best' ödülleri açıklandı. Her yıl dünyanın dört bir yanından gezginlerin kaydettiği bilgiler, paylaştığı tüm yorumlar ve puanlar bir araya getiriliyor. Toplanan bu verilerden yararlanarak en iyiler ortaya çıkarılıyor. 2019 yılına ait milyonlarca yorum, görüş ve derecelendirmeye göre yapılan değerlendirme neticesinde Türkiye'den birçok otel dünya ve Avrupa'nın en iyileri arasına girdi.

İSTANBUL, MANAVGAT VE ANTALYADünyanın en popüler destinasyonları sıralamasında Londra birinci, Paris ikinci, Girit ise üçüncü sırada yer aldı. İstanbul ise dünyanın en popüler 10'uncu destinasyonu seçildi. Avrupa'nın en popüler destinasyonları arasına Türkiye'den iki il ve bir ilçe girmeyi başardı. Avrupa sıralamasında İstanbul 8'inci olurken, Antalya'nın Manavgat ilçesi 27'nci, Antalya il olarak 29'uncu sırada yer aldı. İZTUZU EN İYİLER ARASINDADünyanın en iyi plajları listesine ise Türkiye'den bir plaj girmeyi başardı. Muğla'nın Dalyan ilçesindeki İztuzu Plajı, dünyanın en iyi plajları sıralamasında 19'uncu oldu. İztuzu Plajı, "Çamlarla kaplı tepeler tarafından çevrelenmiş olan bu uzun, altın rengindeki kumlu sahil, kaplumbağalar için bir yuvalama yeri" olarak tanımlandı. Dünyanın en iyi plajları sıralamasında ise Brezilya'daki Baia do Sancho ilk sırada gösterildi.

Dünyanın en iyi 25 oteli sıralamasında ise Türkiye'den tek bir otel yer aldı. Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Maxx Royal Kemer, dünyanın en iyi otelleri arasında 20'nci sırada yer alıyor. İlk sırada ise Kamboçya'nın Siem Reap şehrindeki Viroth's Hotel var.


Kaynak: DHA

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