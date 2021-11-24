İstanbul ve Antalya'da 17.6 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 17.6 ton kaçak nargile tütünü ve 66 bin 100 dal makaronla ilgili 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 140. maddesi kapsamında, şüphelilere yönelik teknik araçlarla izleme gerçekleştirildi.

Şüphelilerle ilgili "toplu halde kaçakçılık" suçunu işledikleri gerekçesiyle 5 ayrı gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu sabah, İstanbul'da 10, Antalya'da da 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 17 bin 652 kilo 750 gram nargile tütünü ve 66 bin 100 dal tütün dolu makaron ele geçirildi.

Toplam 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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AA / Murat Kaya - Son Dakika Haberleri

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