İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
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İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde birçok ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde birçok ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Özel Harekat ekipleri de operasyona destek verdi. Bayrampaşa'da bir adrese yapılan operasyonda polis köpeğiyle arama yapıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polisler adresi drone uçurarak havadan takibe aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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