İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde birçok ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.