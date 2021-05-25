İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon
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İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Beşiktaş ve Esenler ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri, Bayrampaşa'da, drone yardımıyla baskın yapılan adresi havadan takibe alırken, narkotik eğitimli köpeklerle de arama yaptı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürüldüğü, adreslerde yapılan arama ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonun İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde eş zamanlı yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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