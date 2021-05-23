İstanbul ve Ankara'daki PKK operasyonu kamerada; eski HDP Esenler İlçe Başkanı da gözaltında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul ve Ankara'daki PKK operasyonu kamerada; eski HDP Esenler İlçe Başkanı da gözaltında

İstanbul ve Ankara'daki PKK operasyonu kamerada; eski HDP Esenler İlçe Başkanı da gözaltında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL ve Ankara'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda eski HDP Esenler İlçe Eşbaşkanı N.B.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL ve Ankara'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda eski HDP Esenler İlçe Eşbaşkanı N.B.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri,  terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarım faaliyetlerinde bulunduğu şeklinde hakkında ihbar bulunan eski HDP Esenler İlçe Eşbaşkanı N.B.Ö ile terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'da olabileceği değerlendirilen şüpheliler ve  terör örgütü adına gerçekleştirilen sokak eylemlerine katıldıkları şeklinde haklarında teşhis ve ifade bulunan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Önceki gün İstanbul'da 6 ilçede  ve Ankara'da 8 ayrı adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Eski HDP Esenler İlçe Eşbaşkanı N.B.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

(Fotoğraflı)


İstanbul ve Ankara'daki PKK operasyonu kamerada; eski HDP Esenler İlçe Başkanı da gözaltında
İstanbul ve Ankara'daki PKK operasyonu kamerada; eski HDP Esenler İlçe Başkanı da gözaltında
İstanbul ve Ankara'daki PKK operasyonu kamerada; eski HDP Esenler İlçe Başkanı da gözaltında
İstanbul ve Ankara'daki PKK operasyonu kamerada; eski HDP Esenler İlçe Başkanı da gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi | Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca gözaltına alındı
Son dakika haberi | Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca gözaltına alındı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
Son dakika haberleri... İdare Mahkemesi, İBB'nin TÜRGEV yurtlarına ilişkin aldığı 'sözleşmenin feshedilmesi' kararını iptal etti
Son dakika haberleri... İdare Mahkemesi, İBB'nin TÜRGEV yurtlarına ilişkin aldığı "sözleşmenin feshedilmesi" kararını iptal etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Hande Ataizi Meltem Miraloğlu
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul ve Ankara'daki PKK operasyonu kamerada; eski HDP Esenler İlçe Başkanı da gözaltında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 16:20:55. #1.14#

title