İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ "ÇAKARLI KORKU" YAKALANDI
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İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ "ÇAKARLI KORKU" YAKALANDI

ANKARA ve İstanbul'da çakarlı araç konvoyuyla dolaşan ve iş adamı olduğunu söyleyen A.Ö.'ye ceza kesildi.

09.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:41
İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ

 ANKARA ve 'da çakarlı konvoyuyla dolaşan ve iş adamı olduğunu söyleyen A.Ö.'ye ceza kesildi.

Ankara'da yaşayan A.Ö. kendisini iş adamı olarak tanıtıyor. Sosyal medya hesabı açan A.Ö. lüks araçlı konvoyla İstanbul ve Ankara caddelerinde dolaşıyor. Araçlardaki çakarlar dikkat çekiyor.  Çakarlı araç konvoyuyla ilerleyen A.Ö.'nün yanındakilerin diğer sürücüleri sıkıştırıp zor anlar yaşatıyor. A.Ö.'nün konvoyunu önceki gün Ankara Gölbaşı'nda polis tarafından durduruldu. A.Ö.'ye 2 bin 4 lira çakar cezası kesildi. Ayrıca araç ve belgelerdeki eksiklikler nedeniyle de A.Ö.'ye ceza kesildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

--------A.Ö.'nün çakarlı araç konvoyu 

-Trafikte yaşattığı tehlikeler


Kaynak: DHA
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