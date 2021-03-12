'İstanbul ve Ankara'da renk değişikliği görülmüyor'

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Çok merak edilen konu 'acaba İstanbul 100 binde 100'ün üzerinde kırmızı olur mu?' Benim hesaplarıma ve sahayı görmeme göre, İstanbul kırmızı olmayarak, bulunduğu renkte devam eder. Ankara da çok tartışılan illerden biri; ama renk değişikliğine götürecek bir tablo söz konusu değil" dedi.

Yeni normalleşme sürecinde iller risk değerlendirme kriterlerine göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrıldı. Haritaya bakıldığında, mavi olan bölgeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsadı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerin neredeyse tamamının mavi renkli olmasının nedenine ilişkin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, DHA'ya değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Aydın, bir kısım yerlerin mavi olmasıyla beraber bazı yerlerin de neredeyse tamamının kırmızı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, "Bunun coğrafi yaşam, mevsimsel ve daha önce salgının tsunami olarak karşımızda olduğu dönemdeki geçirilme oranıyla bağlantı kurabiliriz. Benim analizim; o bölge salgının bir önceki dönemini çok yoğun geçirdi. Ailesinde vakası olmayan, sülalesinde kaybı olmayan bir aile yok. Burada sürü bağışıklığı dediğimiz geçirilmiş enfeksiyon bağışıklığı önemli bir oranda oluştu. İkincisi bu bölge kış mevsiminde, kar, kış, mevsimsel şartlar, birbirlerine gitme, gelme oldukça az" dedi.

'MEVSİMSEL FARKLILIKLARIN GETİRDİĞİ MAVİLİK VAR'Bunun tam tersinin Karadeniz bölgesindeki illerde yaşandığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Karadeniz'de mevsim iyi, hareketlik var, bağa, bahçeye gitme zamanı. Bugün Şırnak'ta bağa bahçeye gitme zamanın yok, yerde 15 santim kar var. Mevsimsel farklılıkların getirdiği bir mavilik var. Bu mavi kentlerde eğer toplumsal bağışıklık değil de bağa bahçeye gidememe etkiliyse, önümüzdeki günlerde mavilerin bir kısmının sarıya doğru dönüşme ihtimali var" diye konuştu.İSTANBUL, ANKARA NASIL OLACAK?Prof. Dr. Aydın, yeni açıklanacak haritada belirli oranda değişiklikler olacağını ifade ederek, "İstanbul'da polikliniklerde bir artış söz konusu; ama bunun halihazırda hastaneye ve yoğun bakma yüklediği yükte bir artış söz konusu değil, salgının kontrolünde bir tedirginlik söz konusu değil. Çok merak edilen konu acaba İstanbul 100 binde 100'ün üzerinde kırmızı olur mu? Benim hesaplarıma ve sahayı görmeme göre İstanbul kırmızı olmayarak, bulunduğu renkte devam eder. Ankara da çok tartışılan illerden biri, evet düne göre vaka artışı söz konusu; ama renk değişikliğine götürecek bir tablo söz konusu değil. Küçük illerde bunlar olabilir; ama burada bir ili komple döndürmek yerine o ildeki bazı kararları, kırmızı iller kararında alabilirsiniz. Bunlar önümüze gelecektir. İlin rengi değişmekten öteye, bir kısım illerde il rengiyle kalmakla beraber, ilin Hıfzıssıhha Kurulu bir üst renge ait kararlar alabilecektir. Belki bunların içinde okulların seyreltilmesinden ya da bazılarına yeniden ara verilmesine kadar gidebilecektir. Semtin eğlence, restoran, gezi, gibi alanları ile ilgili sınırlamalar gelebilir; ama 'Beşiktaş'ı kapattım Sultanbeyli açık' gibi tanımlamalar çok zor yönetilir İstanbul'da; çünkü kimse ilçe yaşamı yaşamıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ