İstanbul ve Ankara'da kurulan led kulelerde, darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı
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İstanbul ve Ankara'da kurulan led kulelerde, darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı

İstanbul ve Ankara'da kurulan led kulelerde, darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'da çeşitli noktalara kurulan led kulelerde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı, şehitler anıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'da çeşitli noktalara kurulan led kulelerde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı, şehitler anıldı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz darbe girişimine karşı vatandaşların verdiği mücadeleler anlatılıyor.

Bu doğrultuda, İstanbul'da Ortaköy, Kuleli, Taksim ve İstanbul Havalimanı 4 No'lu giden yolcu kapısı; Ankara'da da Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kurulan led kulelerde darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatılarak şehitler anıldı.

İstanbul ve Ankara'da kurulan led kulelerde, darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı
İstanbul ve Ankara'da kurulan led kulelerde, darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı
İstanbul ve Ankara'da kurulan led kulelerde, darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı
İstanbul ve Ankara'da kurulan led kulelerde, darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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