İstanbul ve Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ağrı'da terör örgüt Pkk'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve kaçak yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a gelen bir grubun çeşitli eylemler için hazırlık yaptığı ve terör örgütüne elaman ile finansal destek temin etmeye çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ağrı'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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