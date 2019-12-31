İstanbul Valisi Yerlikaya, yılbaşı tedbirlerini açıkladı

31.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:05

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için alınan tedbirleri açıkladı. Vali Yerlikaya, "44 bin 518 polis ve bekçimiz, 7 bin 83 jandarmamız, 347 sahil güvenliğimizden oluşan personelimiz AFAD, AKOM, zabıta, çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşlarımız, kara, deniz, raylı sistemler ve hava yolu ulaşımında görevli kurumlarımızın bütün ekipleri valiliğimiz koordinasyonunda görevi başında olacaktır" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü İstanbul Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Yılbaşında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için alınan tedbirleri açıklayan Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

"İlimizde yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi hususunda ek tedbirlerin alınması için güvenlik güçlerimiz hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda 44 bin 518 polis ve bekçimiz, 7 bin 83 jandarmamız, 347 sahil güvenliğimizden oluşan personelimiz bugün AFAD, AKOM, zabıta, çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşlarımız, kara, deniz, raylı sistemler ve hava yolu ulaşımında görevli kurumlarımızın bütün ekipleri valiliğimiz koordinasyonunda görevi başında olacaktır. Sabit yol arama ve kontrol noktaları, AVM'ler, ulaşım ağları, havalimanları, metro, marmaray, minibüs, otobüs hareket yeri, durak ve güzergahlarında özel güvenlik ve trafik tedbirlerimiz alınmıştır. Şehir içi ulaşım tedbirleri en süt seviyeye çıkarılmış, ticari araç sürücülerine yönelik denetim ve uygulamalar arttırılmıştır. Tüm ekiplerimiz koordinasyon içerisinde, yeni yıl kutlamalarının yoğun olması beklenen ilçelerimizdeki eğlence mekanları, kamusal alan ve mekanlarda kontrol ve denetimler aralıksız devam etmektedir. Acil hallerde 110 itfaiye, 112 sağlık, 153 İBB Beyaz Masa, 155 polis, 156 jandarma, 158 sahil güvenlik, 159 karayolları, 186 elektrik arıza ihbar hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylıklar sağlanacaktır. Alınan tedbirler valiliğimiz güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezinde yani GAMER'de takip ve koordine edilecektir. Yeni yılın ülkemize İstanbul'umuza ve tüm insanlığa sağlık huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yeni yılda haber peşinde koşan bütün basın mensuplarımızın da yeni yıllarını kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum."

(Selim Bayraktar - Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA