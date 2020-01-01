İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti

01.01.2020 01:24 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:58

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentin yeni yılda doğan ilk bebeğini hastanede ziyaret etti.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Vali Yerlikaya'ya eşi Hatice Nur Yerlikaya, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ve hastane başhekimi eşlik etti.

Yerlikaya, önce Gülcihan-Selim Bericek çiftinin 2 kilo 795 gram dünyaya gelen kız bebeği "Aselina"yı ziyaret etti. İstanbul'da doğan 2019'un son bebeğine tam altın takan Yerlikaya, anneye ise çiçek takdim etti.

Bericek çiftini tebrik eden Yerlikaya, daha sonra yeni yılın ilk bebeğine ziyarette bulundu.

Anne Sönmez ve baba Gökhan Ortahisar'ı tebrik eden Yerlikaya, 3 kilo 695 gram dünyaya gelen ve "Barkın" adı verilen erkek bebeğe de tam altın taktı.

Her iki bebeğe hayırlı ömürler dileyen Vali Yerlikaya, "Hayırlı olsun. İstanbul'da 2020'nin ilk bebeği bu yavrumuz. Tebrik ediyoruz, Allah bahtını açık etsin, hayırlı evlat etsin. Ne mutlu size. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılımız öncelikle annesine, bebeğine, babasına, tüm akrabalarına, şehrimize, ülkemize ve bütün insanlığa barış getirsin, huzur getirsin." diye konuştu.

Kaynak: AA