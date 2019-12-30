İstanbul Valisi Yerlikaya, "Yaşam Nöbeti" tutan aktivistleri kabul etti
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İstanbul Valisi Yerlikaya, "Yaşam Nöbeti" tutan aktivistleri kabul etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Saraçhane Parkı'nda 11 gündür faytonlara koşulan atlar için "Yaşam Nöbeti" tutan hayvan özgürlüğü aktivistlerini kabul etti.

30.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:20
İstanbul Valisi Yerlikaya,

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Saraçhane Parkı'nda 11 gündür faytonlara koşulan atlar için "Yaşam Nöbeti" tutan hayvan özgürlüğü aktivistlerini kabul etti.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir saat süren kabulde, aktivistlerin yanı sıra ada sakinlerini temsil eden kişiler de yer aldı.

Yerlikaya, daha önce bu konuda İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları sonrası ilk olarak İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve heyetini, ardından da faytoncuları kabul etmişti.

Kaynak: AA
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