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İstanbul Valisi Yerlikaya, yapımı devam eden AKM'de incelemelerde bulundu

AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
İstanbul Valisi Yerlikaya, yapımı devam eden AKM'de incelemelerde bulundu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) incelemelerde bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre Yerlikaya, açılış öncesi AKM'deki son hazırlıkları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve proje mimarı Murat Tabanlıoğlu ile inceledi.

Yerlikaya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak AKM'nin çevre düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkların yapıldığı bilgisini vererek, AKM'nin İstanbul'un kültür sanat hayatına imzasını atacağını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çalışmaları sürdürülen AKM, Cumhuriyetin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak.

AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri
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