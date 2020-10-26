İstanbul Valisi Yerlikaya, virüsün kalabalık kaynaklı yayılımına dikkati çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Valisi Yerlikaya, virüsün kalabalık kaynaklı yayılımına dikkati çekti

26.10.2020 23:27 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:30
İstanbul Valisi Yerlikaya, virüsün kalabalık kaynaklı yayılımına dikkati çekti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, virüsün kalabalık kaynaklı yayılımının önlenmesinin birinci hedefleri olduğunu belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, virüsün kalabalık kaynaklı yayılımının önlenmesinin birinci hedefleri olduğunu belirtti.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında, İBB Genel Sekreterimiz ve 39 belediye başkanımızla, salgının İstanbul'daki seyrini olumlu yönde değiştirmek için bir araya geldik. Virüsün kalabalık kaynaklı yayılımını önlemek birinci hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Özdağ Donald Trump İlham Aliyev Süleyman Soylu
Magazin Sinan Özen Işın Karaca Binnur Kaya Erkan Kolçak Köstendil
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Sabah Hatay Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Valisi Yerlikaya, virüsün kalabalık kaynaklı yayılımına dikkati çekti - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 23:30:32. #1.15#
title