İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu.
06.02.2020 04:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 04:06
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu.
İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır."
Kaynak: AA