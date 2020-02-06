İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için...
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İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

06.02.2020 04:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 04:06
İstanbul Valisi Yerlikaya:

Ali Yerlikaya, Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Uçağın pistten çıkması) Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için...
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