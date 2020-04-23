İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter profiline maske taktığı fotoğrafını koydu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek için takipçileriyle maske taktığı fotoğrafı paylaştı.
23.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:46
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek için takipçileriyle maske taktığı fotoğrafı paylaştı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabındaki fotoğrafını "Kovid-19 salgınından korunmak için maske takmanın ve sosyal mesafeye dikkat etmenin önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak" amacıyla maske taktığı fotoğrafıyla değiştirdi.
Kaynak: AA