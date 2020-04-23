İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter profiline maske taktığı fotoğrafını koydu
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İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter profiline maske taktığı fotoğrafını koydu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek için takipçileriyle maske taktığı fotoğrafı paylaştı.

23.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:46
İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter profiline maske taktığı fotoğrafını koydu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek için takipçileriyle maske taktığı fotoğrafı paylaştı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabındaki fotoğrafını "Kovid-19 salgınından korunmak için maske takmanın ve sosyal mesafeye dikkat etmenin önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak" amacıyla maske taktığı fotoğrafıyla değiştirdi.

Kaynak: AA

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