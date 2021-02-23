İstanbul Valisi Yerlikaya, TÜRES Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul Valisi Yerlikaya, TÜRES Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

23.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:46
İstanbul Valisi Yerlikaya, TÜRES Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Ömer Çelik Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Özge Özder Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Arda Turan Abdullah Avcı Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Mart Manisa İntihar Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Valisi Yerlikaya, TÜRES Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 18:47:31. #1.16#
title