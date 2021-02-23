İstanbul Valisi Yerlikaya, TÜRES Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
23.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:46
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu