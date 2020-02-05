İstanbul Valisi Yerlikaya: "Şu ana kadar hastanelere 120 yaralı taşıdık"

05.02.2020 21:29 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:34

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıktığı bölgede yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hastanelere 120 yaralı taşıdık. İçeride şu anda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmalarını yapıyor" dedi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı bölgeye geldi. Vali Yerlikaya burada basına bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya açıklamasında, "Bu akşamüzeri saat 18.30 civarında İzmir-Sabiha Gökçen İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağı maalesef kötü hava koşulları sebebiyle piste tutunamıyor. Pistten çıktıktan sonra 50 60 metre sürükleniyor. TEM'den E5'e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30 40 metre yüksekten buraya düşüyor. 175 yolcu, 2 bebek, 4 mürettebat ve 2 pilotumuz var. Şu ana kadar hastanelere 120 yaralı taşıdık. İçeride şu anda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmalarını yapıyor. 112'miz, itfaiyemiz, AFAD'ımız hep birlikte olay yerindeki yaralılarımızı ilk andan itibaren kurtarıp en yakın hastaneye taşıyorlar. Sağlık Bakanımız da Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Birazda havalimanındaki kriz merkezine geçeceğiz. 1 saat sonra tekrar sizlerle buluşacağız. Bir sat önceki rakamla şimdiki rakam farklı. Üzüntümüz büyük. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.



Gerçekten daha büyük bir kaza olmasından, bu şekilde kurtulduğumuz için mutluyuz. Yangın çıkabilirdi. Soğutma çalışmaları eper vakit sürdü. 1 2 arkadaşımız haricinde yaralıların hepsi hafif. Havalimanı şu anda kapalı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA