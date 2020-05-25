İstanbul Valisi Yerlikaya: Şairler Sultanı Necip Fazıl Kısakürek üstadı saygı ve rahmetle yâd...
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Necip Fazıl Kısakürek'i ölümünün 37'inci yılında sosyal medya hesabında andı.
25.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:13
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Necip Fazıl Kısakürek'i ölümünün 37'inci yılında sosyal medya hesabında andı. Yerlikaya twitter'daki mesajında, "Şairler Sultanı Necip Fazıl KISAKÜREK üstadı saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun." yazdı.- İstanbul
Kaynak: DHA