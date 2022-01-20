İstanbul'da yarıyıl tatili öncesi ders bitim saatleri erkene alındı - Haberler
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İstanbul'da yarıyıl tatili öncesi ders bitim saatleri erkene alındı

İstanbul'da yarıyıl tatili öncesi ders bitim saatleri erkene alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, remi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın başlayacak yarıyıl tatili öncesi ders bitim saatlerinin erkene alındığını açıkladı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, remi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın başlayacak yarıyıl tatili öncesi ders bitim saatlerinin erkene alındığını açıkladı.

Yerlikaya, "21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda; sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ali Yerlikaya, İstanbul, Twitter, Ocak, Güncel, Haber

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