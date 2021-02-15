İstanbul Valisi Yerlikaya'nın başkanlığında yerel yönetimler değerlendirme toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul Valisi Yerlikaya'nın başkanlığında yerel yönetimler değerlendirme toplantısı yapıldı

15.02.2021 22:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 22:30
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın başkanlığında yerel yönetimler değerlendirme toplantısı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 39 ilçe belediye başkanı ve il müdürlerinin katılımıyla yerel yönetimler değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 39 ilçe belediye başkanı ve il müdürlerinin katılımıyla yerel yönetimler değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre toplantı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde düzenlendi.

Toplantının açılışında katılımcılara hitap eden Vali Yerlikaya, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İstanbul İl Afet Müdahale Planı ile ilgili bugüne kadar 565 toplantının gerçekleştirildiğini anımsattı.

Yerlikaya, bu toplantıların 11'ine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlık ettiğini aktararak, "Bakanımızla birlikte 27 Çalışma Grubu'nun ana ve destek çözüm ortaklarıyla beraber bu aşamaya kadar geldik. Arama-kurtarma başta olmak üzere, bütün çalışma gruplarımızla 1999 depreminden bu yana afet alanında alınan mesafe dünya çapında takdire şayan." ifadelerini kullandı.

Toplantıda; AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yunus Emre Küçük, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Refik Gündoğar birer sunum gerçekleştirdi.

Vali Yardımcıları Günay Öztürk ve Uğur Aladağ'ın da hazır bulunduğu toplantı, istişarelerin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Mustafa Sandal Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cenk Tosun Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Valisi Yerlikaya'nın başkanlığında yerel yönetimler değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 22:33:27. #1.14#
title