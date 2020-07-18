İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: NARKOTİM EKİBİMİZE SALDIRAN ALÇAKLAR YAKALANDI İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar'da polisin şehit edilmesiyle ilgili 4 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar'da polisin şehit edilmesiyle ilgili 4 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.

Bağcılar'da polise saldırı düzenleyen 4 saldırgandan 3 yakalanırken bir kişi ise kayıplara karışmıştı. Yapılan operasyon sonucu kaçan 4'üncü şüpheli de yakalandı. Vali Yerlikaya, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Narkotim ekibimize saldıran alçaklar yakalandı" dedi.

Yerlikaya, "İstanbul'un huzuru için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Şehit Polisimiz Erkan Gökteke'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı Polisimiz Yunus Nacar'a da acil şifalar" ifadelerine yer verdi

Kaynak: DHA