İstanbul Valisi Yerlikaya, mülki idare amirleriyle video konferans gerçekleştirdi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelinde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerinin koordinasyonu için mülki idare amirleriyle video konferans gerçekleştirdi.
11.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:22
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelinde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerinin koordinasyonu için mülki idare amirleriyle video konferans gerçekleştirdi.
Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 'sağlık için, hepimiz için' denetimlerinin koordinasyonu için mülki idare amirlerimiz ile video konferans gerçekleştirdik. 39 ilçemizde gün boyu denetimler devam edecek. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."
Kaynak: AA