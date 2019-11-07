İstanbul Valisi Yerlikaya, lösemili çocuklara dikkati çekmek için maske taktı

07.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:38

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Valilik çalışanları, lösemili çocuklara dikkati çekmek için maske taktı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla videolu bir mesaj paylaştı.

"Lösemili çocuklarımıza Valiliğimizden bir mesajımız var." ifadesinin bulunduğu videoda, İstanbul Valiliği çalışanları, lösemili çocuklara destek mesajlarını iletti.

Vali Yerlikaya da videoda maske takarken "Sevgi en iyi ilaç. Sizleri seviyoruz. Her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA