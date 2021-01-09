Vali Yerlikaya İstanbul'da vaka sayılarının en çok düştüğü ilçeleri açıkladı
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Vali Yerlikaya İstanbul'da vaka sayılarının en çok düştüğü ilçeleri açıkladı

09.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:52
Vali Yerlikaya İstanbul'da vaka sayılarının en çok düştüğü ilçeleri açıkladı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya; İstanbul'da vaka sayılarının her geçen gün azaldığını, geçen haftaya oranla en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de en az düşüşün ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda olduğunu açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya; İstanbul'da vaka sayılarının her geçen gün azaldığını, geçen haftaya oranla en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de en az düşüşün ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2121 yılının İstanbul'daki ilk filyasyon toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda." ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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