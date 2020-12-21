İstanbul Valisi Yerlikaya, Kovid-19 pozitif vaka sayısında yüzde 40 azalma olduğunu bildirdi
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İstanbul Valisi Yerlikaya, Kovid-19 pozitif vaka sayısında yüzde 40 azalma olduğunu bildirdi

21.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:50
İstanbul Valisi Yerlikaya, Kovid-19 pozitif vaka sayısında yüzde 40 azalma olduğunu bildirdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronairüs (Kovid-19) pozitif vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 40 azalma olduğunu bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronairüs (Kovid-19) pozitif vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 40 azalma olduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yerlikaya, iletisinde, "İstanbul'da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz, Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar. Tedbirlere uyararak birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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