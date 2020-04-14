İstanbul Valisi Yerlikaya, kaymakamlarla pandemi çalışmalarını değerlendirdi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçenin kaymakamıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri değerlendirmek için toplantı yaptıklarını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçenin kaymakamıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri değerlendirmek için toplantı yaptıklarını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabında "#BirlikteBaşaracağız", "#EvdeKalİstanbul" etiketiyle paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"39 ilçe kaymakamımızla video konferans yöntemiyle toplandık. Kovid-19 pandemisi ile ilgili tedbir ve çalışmalarımızı değerlendirdik.

İstanbul'umuz için, sizin için hep birlikte çalışıyoruz."

Kaynak: AA