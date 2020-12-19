İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un boş kalan meydanlarını paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un boş kalan meydanlarını paylaştı

19.12.2020 17:26 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:44

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un boş kalan meydanlarını paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında İstanbul'un boş kalan bazı meydanlarının videosunu paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un boş kalan meydanlarını paylaştı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında İstanbul'un boş kalan bazı meydanlarının videosunu paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında İstanbul'un bazı meydanlarının bulunduğu bir video paylaştı. Yerlikaya, boş kalan meydanların görüntüsünü paylaşarak "Biraz daha sabır" ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un boş kalan meydanlarını paylaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un boş kalan meydanlarını paylaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un boş kalan meydanlarını paylaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un boş kalan meydanlarını paylaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un boş kalan meydanlarını paylaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un boş kalan meydanlarını paylaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un boş kalan meydanlarını paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Pierre Webo Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Samsun Gaziantep Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un boş kalan meydanlarını paylaştı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:50:43. #1.15#
title