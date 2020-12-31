İstanbul Valisi Yerlikaya: "(İstanbul'da) Bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı."
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İstanbul Valisi Yerlikaya: "(İstanbul'da) Bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı."

31.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:28
İstanbul Valisi Yerlikaya:

İstanbul Valisi Yerlikaya: "(İstanbul'da) Bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya: "(İstanbul'da) Bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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