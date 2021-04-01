Son dakika haberi... Vali Yerlikaya: İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık

Son dakika haberler: İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Boğaz'daki gemi arızasıyla ilgili görüntü paylaşıp, "İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık" dedi.

DHA - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Boğaz'daki gemi arızasıyla ilgili görüntü paylaşıp, "İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık" dedi.

İstanbul Boğazı'ndan makine arızası yapıp sürüklenen gemi kıyıya 1 metre kala durabildi. Kıyı Emniyeti römorkörleri tarafından kurtarılan gemi Ahırkapı açıklarına demirledi. İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medya hesasından görüntü paylaşıp açıklamada bulundu. "İstanbul Boğazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık" diyen Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kıyı Emniyetimizin müdahalesi sonucu can/mal kaybı/çevre kirliliği yaşanmadan Ahırkapı açıklarına çekildi.İstanbul'umuza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı