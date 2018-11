İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'a Geldi

Gaziantep Valiliğinden İstanbul Valiliği'ne atanan Ali Yerlikaya, "Göreve yarın sabah başlayacağız. Her şey güzel olacak. Herkesi kucaklayacağız. İnşallah İstanbul için güzel olan her şeyi yaşayacağız." dedi.

Tarifeli uçakla ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı'na gelen Yerlikaya'yı VIP Salonu'nda İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş ile bazı ilgililer karşıladı.

Yerlikaya, buradaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, göreve tensiplerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz ettiğini kaydederek, "Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin. Bu güvene layık olmak için eşim Hatice Nur hanımla, hep birlikte gecemiz gücümüz, bu aziz şehir için çalışmak olacak." dedi.

Karşılamaya gelenlere teşekkür ettiğini ifade eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Her fırsatta şehrimizin her konusunu, şehrimizle beraber istişare ederek ve şehrimizin en razı olacağı şekilde çözmek için gayret göstereceğiz. Gazi şehrinin de selamını getirdim. Dört yıla yakın bir zamandır Gazi şehrin evlatlarıyla beraber güzel hizmetler yaptık. İstanbul'a atanmamızda Gazi şehrimizin, ailemizin üzerinde büyük hakları var. Ama onlarla birlikte bu onuru yaşarken, bugün 'Bismillah' dedik. Uzunca bir yolculuktan sonra yeni geldik. Göreve yarın sabah başlayacağız. Her şey güzel olacak. Bizim sadrımız, gönlümüz geniş. Herkesi kucaklayacağız. İnşallah İstanbul için güzel olan her şeyi yaşayacağız."

Vali Yerlikaya, konuşmanın ardından ailesiyle Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.

Twitter'den İstanbullulara mesaj

İstanbullular için sosyal medya hesabından mesaj da paylaşan Yerlikaya, Şırnak, Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep Valiliği görevlerinin ardından İstanbul'a atandığını belirtti.

Yerlikaya mesajında, 5 Mart 2015'ten bu yana görev yaptığı Gaziantep şehriyle, kurum ve kuruluşlarda çalışan mesai arkadaşlarıyla ve vatandaşlarla vedalaşarak bugün itibarıyla İstanbul Valisi olarak göreve başladığını ifade etti.

Görev yaptığı şehirlerin sakinlerine, kurum ve kuruluşlarının mensuplarına teşekkür ettiğini ve bir kardeşleri olarak İstanbullulara onların selamlarını da getirdiğini aktaran Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"İstanbul medeniyetimizin eşsiz şehri. Kanaatimce en güzel tarifi Nedim'e ait, 'Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behadır. Bir sengine yek pare acem mülkü fedadır' Böyle eşsiz bir şehre hizmet edeceğim için bahtiyarım. Aziz İstanbul'u, bütün sakinlerini, sokaklarını, caddelerini, mahallelerini, kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, spor kulüplerini, okullarını, öğrencilerini canı gönülden selamlıyorum.

İstanbul'a hizmet etmeyi nasip eden Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Kubbede hoş bir sada bırakmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Şahsımı İstanbul Valiliği'ne layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Nasibimiz İstanbul'a hizmet olsun. Hayırlı olsun."