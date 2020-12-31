İstanbul Valisi Yerlikaya: "Dolandırıcılık suçları, özellikle internet ve telefon dolandırıcılığı kaynaklı olarak 2020'de maalesef yüzde 14 artış...
31.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:25
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Dolandırıcılık suçları, özellikle internet ve telefon dolandırıcılığı kaynaklı olarak 2020'de maalesef yüzde 14 artış gösterdi.
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Dolandırıcılık suçları, özellikle internet ve telefon dolandırıcılığı kaynaklı olarak 2020'de maalesef yüzde 14 artış gösterdi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu