İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vefat eden polise taziye mesajı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Samet Özbakış için sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.
22.04.2020 02:20 | Son Güncelleme: 22.04.2020 02:20
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Samet Özbakış için sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.
Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Vefa Sosyal Destek çalışmalarında görevli Polis Samet Özbakış kardeşimizin, iş çıkışı meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüce Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun."
Kaynak: AA