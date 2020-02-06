İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uçak kazasında yaralananlarla ilgili açıklama
Haberler » Güncel » İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uçak kazasında yaralananlarla ilgili açıklama - Haber

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uçak kazasında yaralananlarla ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan 92'sinin taburcu olduğunu açıkladı.

06.02.2020 20:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:56
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uçak kazasında yaralananlarla ilgili açıklama

Ali Yerlikaya, bir uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan 92'sinin taburcu olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hesabından yaptığı açıklamada, " Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20.30 itibari ile 92'si taburcu oldu. 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uçak kazasında yaralananlarla ilgili açıklama
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler