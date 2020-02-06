İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uçak kazasında yaralananlarla ilgili açıklama
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uçak kazasında yaralananlarla ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan 92'sinin taburcu olduğunu açıkladı.

06.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:54
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uçak kazasında yaralananlarla ilgili açıklama

Ali Yerlikaya, bir uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan 92'sinin taburcu olduğunu açıkladı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hesabından yaptığı açıklamada, " Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20.30 itibari ile 92'si taburcu oldu. 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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