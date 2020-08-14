İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, "trafikte karşılıklı saygı ve anlayış" çağrısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafikte karşılıklı saygı ve anlayışın herkes için önemli olduğunu belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafikte karşılıklı saygı ve anlayışın herkes için önemli olduğunu belirtti. Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sena kardeşimize saldıran kişi biraz önce çıktığı mahkemede tutuklandı. Trafikte karşılıklı saygı ve anlayış hepimiz için önemli. Saygıya yol verelim. Sena kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi. Kaynak: AA