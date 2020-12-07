İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen hassasiyet için teşekkür
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen hassasiyet için teşekkür

07.12.2020 00:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 00:34
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen hassasiyet için teşekkür

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen hassasiyet için vatandaşlara teşekkür etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen hassasiyet için vatandaşlara teşekkür etti.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Teşekkürler İstanbul. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen hassasiyet için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bugün, dünden daha iyiyiz. İnşallah önümüzdeki hafta, geride bıraktığımız haftadan daha iyi olacak! Tedbirlere uyarak birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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