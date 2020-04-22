İstanbul Valisi Yerlikaya'dan pide fiyatını açıklaması İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, pide fiyatlarıyla ilgili toplantı sonrası açıklama yaptı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, pide fiyatlarıyla ilgili toplantı sonrası açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Fırıncılar Odası Başkanlar ile pide fiyatları ile ilgili toplantı yaptı. Toplantı sonrası oda başkanları ile birlikte alınan kararları açıklayan Vali Ali Yerlikaya, "Pide fiyatlarında

zam yok, fiyat ve gramajlar değişmeyecek" dedi. Vatandaşların pide alırken sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu.İstanbul Valiliğinde gerçekleşen toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca katıldı. İstanbul'da ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gram sade pide 3 TL'den satılacak. Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Ali Yerlikaya, pide fiyatlarında zam olmayacağını açıkladı. Fiyat ve gramajların değişmeyeceğini belirterek oda başkanları ve fırıncılara teşekkür etti.Vali Yerlikaya açıklamada şunları kaydetti: "Kıymetli İstanbullular, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Bu sabah, İstanbul Ticaret

Odamız, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız, Fırıncılar Odamız, İl Ticaret ve İl Tarım Müdürümüzle beraber toplantı yaptık. Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Oda başkanlarımıza, bütün fırıncılarımıza ramazan pidesiyle ilgili almış oldukları bu karardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum"

Kaynak: DHA