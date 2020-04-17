İstanbul Valisi Yerlikaya'dan pandemi ve sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama Açıklaması
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan pandemi ve sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul genelinde bugüne kadar, PTT şubelerimiz 500 bin maskeyi evlere teslim etti.

17.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:20
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan pandemi ve sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul genelinde bugüne kadar, PTT şubelerimiz 500 bin maskeyi evlere teslim etti. Eczanelerimizden 7,5 milyon maske vatandaşlarımız tarafından teslim alındı." dedi.

Vali Yerlikaya, İstanbul'da Kovid-19 sürecinde yapılan çalışmalar ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak tedbirlere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Yerlikaya, bu süreçte İstanbul genelinde devletin tüm kurumlarının, yerel yönetimlerin, meslek odalarının, özel sektörün, STK'ların ve sağlık çalışanlarının büyük bir kararlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

Salgınla mücadelede en önemli hususlardan birinin maske kullanımı olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tüm vatandaşlarımıza maskeleri ücretsiz olarak veriyoruz. Maske dağıtımında PTT'ler ve eczanelerimiz aktif bir rol üstleniyor. İstanbul genelinde bugüne kadar PTT şubelerimiz, 500 bin maskeyi evlere teslim etti. Eczanelerimizden 7,5 milyon maske vatandaşlarımız tarafından teslim alındı. Bu akşama kadar 10 milyonu geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

"1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz"

Bugün yeni bir uygulamaya başlanacağını söyleyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine 100 bin, Pazarcılar Odamıza 150 bin, Taksiciler Odamıza 200 bin, Fırıncılar Odamıza 150 bin, Su Satıcıları Odamıza 10 bin, HAVAŞ çalışanlarına 200 bin, Emlak Konut şantiyelerinde çalışan işçilerimize 150 bin, Bayrampaşa ve Kadıköy Gıda Hallerine 150 bin olmak üzere, toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz. 8 Organize Sanayi Bölgemize ve öncelikli sektörlerde bulunan 3 bin 34 firmamıza, 4 milyon 36 bin maskenin dağıtımına bugün başladık. Bu dağıtımların kapsamı genişleyecek ve düzenli olarak yapılacak."

İstanbul'daki 17 mesleki teknik lisesinde günlük 500 bin maske üretimine başlandığını ifade eden Yerlikaya, öğretmen ve öğrencilerin maske üretimini gönüllü olarak yaptığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı kolonya ve maske paketlerini 65 yaş ve üstü vatandaşlara ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Yerlikaya, "Bugüne kadar 926 bin paketi teslim ettik. Geri kalanı da yakın zamanda tamamlıyoruz." dedi.

"Sağlık çalışanlarına 5 bin 720 oda tahsis edildi"

Yerlikaya, sağlık çalışanlarının mücadelenin en ön saflarında olduğunu kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için otel, misafirhane, sosyal tesis ve yurtlarda 5 bin 720 odayı onların hizmetine sunduk. Şu an 5 bin sağlık çalışanımız bu imkanları kullanıyor. Bunun yanında, Enterprise Türkiye tarafından 100 otomobil, 10 minibüs hafta sonu sağlık çalışanlarının ulaşımına destek vermek amacıyla HAVAİST tarafından 100 otobüs, Otokoç tarafından 42 binek araç, Volvo Türkiye tarafından 30 SUV araç İl Sağlık Müdürlüğümüze bedelsiz olarak tahsis edildi."

Vefa Sosyal Destek ekiplerinin çalışmalarını paylaşan Yerlikaya, "Bugüne kadar, 326 bin vatandaşımızın çağrısına cevap verdik. 310 bin vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını evlerine teslim ettik. 17 bin hemşehrimizin de bilgi talebini karşıladık." diye konuştu.

Vefa Sosyal Destek çalışmaları için Intercity tarafından 150 araç tahsis edildiğini, Hazreti Hatice Vakfı'nın da 39 motosiklet bağışladığını söyleyen Yerlikaya, araç ve motosikletlerin ilçelere teslim edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla kronik rahatsızlığı olanlara ulaştırılan gıda kolilerinin ikinci haftadaki teslimlerinin bitmek üzere olduğunu bildirdi.

"123 bin vatandaşımıza evinde maaş ödemesi yaptık"

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yapılan yardımları hatırlatan Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1000 TL ve Merkezi Devlet Yardımları olarak bilinen 65 yaş ve üstü maaşları, engelli maaşları, Elektrik Tüketim Desteği, şartlı nakil transferi, dul maaşı, asker aylığı alan ailelerimizin maaşları olmak üzere, 123 bin vatandaşımıza evinde maaş ödemesi yaptık."

İstanbul genelinde bu gece saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı uygulanacağını hatırlatan Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün saat 21.00'a kadar marketler açık, alışverişinizi lütfen son ana bırakmayın. Hafta sonu tüm fırınlar açık. Gazetelerin okurlarına ulaşmasında ve dağıtımında gerekli kolaylıklar sağlanacak. Sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin denetimleri en üst seviyede yapacağız. Denetimler sıkı sıkıya uygulanacak. Yasak sizi, bizi, ülkemizi, milletimizi korumak için uygulanıyor. Tüm tedbirler, salgını kontrol etmek ve evde kalma süremizi kısaltmak için. İşi ne kadar sağlam tutarsak, o kadar başarılı olacağız. Son olarak 'Evinde kal İstanbul' diyorum."

Kaynak: AA

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