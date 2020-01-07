İstanbul Valisi Yerlikaya'dan motorcu paylaşımı
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan motorcu paylaşımı

Kendisi de bir motor tutkunu olan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından motosikletli bir sürücünün çetin geçen kış şartlarında trafikte nasıl ilerlediğini gösteren bir paylaşımda bulundu.

07.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:42
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan motorcu paylaşımı

Kendisi de bir motor tutkunu olan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından motosikletli bir sürücünün çetin geçen kış şartlarında trafikte nasıl ilerlediğini gösteren bir paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya paylaşımına, "Bu bana da bir anımı hatırlattı. Atatürk () Viyadüğü'nde motosikletimle fırtınanın ortasında kalmışken, bir tır aynı polislerimizin yaptığı gibi bana yardım ederek rüzgara karşı set olmuştu. Motorcular bilir bu hareketin kıymetini. Polislerimizi tebrik ediyorum." notunu düştü.

Yerlikaya'nın paylaştığı videoda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafikte ilerleyen bir motosiklet sürücüsüne, aynı istikamette giden bir polis aracının eşlik ederek, rüzgara karşı set oluşturduğu görülüyor.

Kaynak: AA
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