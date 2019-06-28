İstanbul Valisi Yerlikaya'dan LGS'de tam puan alan öğrencilere hediye

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Liseye Geçiş Sınavı'nda tam puan alma başarısını gösteren öğrencilere hediyelerini verdi.

1 Haziran'da yapılan 2019 yılı ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava Türkiye genelinde 1 milyon 25 bin 607 öğrenci katıldı. İstanbul okullarından da 186 bin 717 öğrenci sınava katılım gösterdi. Gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı'nda(LGS) Türkiye genelinde 565, İstanbul'da ise 118 öğrenci soruların hepsini doğru yanıtlayarak tam puan aldı. İstanbul'daki okullardan tam puan alma başarısını gösteren öğrencilere Valilik Binası'nda ödül töreni düzenlendi. Öğrencilere hediyelerini, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı verdi. Verilen hediye paketlerinin içinde saat, kalem, tişört ve kitap yer aldı. Hediyelerini alan öğrenciler sınavda almış oldukları başarıdan duyduğu mutluluğu ifade etti.

LGS'de tam puan alan öğrencilere seslenen Vali Yerlikaya, "Soruların tamamını cevap anahtarının aynısı gibi yapmak kolay bir iş değil, zor bir iş. Tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz sizinle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz demek için buraya davet ettik. ve ekledik, dedik ki, başarı, küçükte olsa ödülle pekiştirilir. Bunu yapmaya çalıştık. ve sizlere bir hatıra olmasından dolayı hediyeleri takdim ettik. Kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür eden Yerlikaya, "Bu başarıya vesile olan öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Onları bir alkışlamamız lazım. Okul müdürlerimiz yani fedakar eğitim idarecilerimizi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Onları da alkışlıyoruz. Ama tebriğin, takdirin en büyüğünü anneler ve babalar alıyor. Onları da gönülden selamlıyoruz. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Siz bizim ümidimizsiniz. Siz, Türkiye'nin eleğisiniz. İstanbul'u, ülkemizi sizlerle muasır medeniyetlerin üstüne taşıyacağız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti budur. Beraber başaracağız" dedi.

Ödül töreninin ardından öğrenciler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA