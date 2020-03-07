İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Çatalca hattı açılışına davet

07.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:24

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşları, yarın yapılacak Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Çatalca hattının açılış törenine davet etti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul trafiğine nefes aldıracak Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca hattının yarın açılacağını hatırlattı.

Açılış için çok heyecanlı olduklarını belirten Yerlikaya, "Tüm İstanbullu hemşehrilerimizi de bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Kuzey Marmara Otoyolu'na ilişkin videoya da yer verildi.

Kaynak: AA