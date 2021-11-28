İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbullulara rüzgar uyarısı - Haberler
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbullulara rüzgar uyarısı

AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbullulara rüzgar uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar konusunda İstanbulluları uyardı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar konusunda İstanbulluları uyardı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

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