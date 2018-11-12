İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İbb Başkanı Uysal'a İade-i Ziyaret

- İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İBB Başkanı Uysal'a iade-i ziyaret

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da göreve başladığı için kendisini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a iade-i ziyarette bulundu.

İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'un yeni valisi Ali Yerlikaya'yı geçtiğimiz günlerde makamında ziyaret etmişti. Vali Yerlikaya, Saraçhane'deki İBB başkanlık binasına gelerek Başkan Uysal'a iade-i ziyarette bulundu. Vali Yerlikaya'yı, Başkan Uysal kapıda karşıladı. Başkanlık binasının salonuna geçen Yerlikaya, şeref defterini doldurdu. Şeref Defterini imzalayan Yerlikaya ile Uysal başkanlık makamına geçerek yaklaşık 1 saat görüştü.

Vali Yerlikaya, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz bir hafta önce İstanbul'da göreve başladık. Bize hayırlı olsuna gelen il protokolümüzün kıymetli arkadaşlarımıza iade-i ziyarette bulunuyoruz. Tek konumuz var. İstanbul'u anlamak, bilmek ve tanımakla ilgili gayret sürecindeyiz. Mevlüt Uysal, başkanımızla beraber, değerlendirme ve istişarelerde bulunduk" dedi.

Kendisini ziyaret eden Vali Yerlikaya'ya teşekkür eden İBB Başkanı Uysal, "Belediye başkanı biz ve Valimiz ile ilimizin idarecileri olarak hep beraber, omuz omuza İstanbul'un sorunlarını çözmek görev ve sorumluluğumuz var. İnşallah bundan sonraki süreçte beraberce İstanbul'un sorunlarını nasıl çözeceğimize hep beraber kafa yorarız. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Açıklamaların ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkanlık binasında ayrıldı.