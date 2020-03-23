İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Fatih Terim için "geçmiş olsun" paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
23.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:52
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Yerlikaya, iletisinde "Sevgili Fatih Terim hocamıza ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Koronavirüs ile mücadeleyi biz kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, hesabından Galatasaray taraftarının Terim için gerçekleştirdiği koreografinin yer aldığı bir de video paylaştı.
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Kaynak: AA