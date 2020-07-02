İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti
02.07.2020 19:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:05

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına gelen Vali Yerlikaya, burada ziyaret defterini imzaladı.

Daha sonra Aktaş ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Yerlikaya, kendisine görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

Manşet

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