İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına gelen Vali Yerlikaya, burada ziyaret defterini imzaladı.

Daha sonra Aktaş ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Yerlikaya, kendisine görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA